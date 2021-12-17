Российский певец Григорий Лепс прокомментировал свою госпитализацию. Артист опубликовал видеообращение в своем Instagram-аккаунте.

Музыкант подтвердил, что перенес гипертонический криз, отметив, что его госпитализация в нетрезвом состоянии является выдумкой журналистов. Проблемы со здоровьем Лепс связал с переутомлением на работе. Он также заверил поклонников, что его концерт в воскресенье, 19 декабря, в «Крокус Сити Холле» обязательно состоится.

Ранее стало известно, что Лепс перенес гипертонический криз, из-за чего он отменил выступление с Ларисой Долиной. По словам директора исполнителя Владимира Урюпина, приехавшие к музыканту врачи сделали необходимые уколы и смогли стабилизировать его состояние.