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У Григория Лепса случился гипертонический криз

Starhit: Григорий Лепс отменил выступление с Ларисой Долиной из-за гипертонического криза

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

У российского певца Григория Лепса случился гипертонический криз, из-за чего он отменил выступление с Ларисой Долиной. Об этом сообщает Starhit.

«У Григория сильно подскочило давление, случился гипертонический криз. Возможно, переволновался. Да и в принципе он гипертоник», — заявил директор исполнителя Владимир Урюпин.

По его словам, приехавшие к Лепсу медики сделали необходимые уколы и смогли стабилизировать его состояние. В настоящее время артист находится дома и чувствует себя нормально.

«Гриша, пожалуйста, поправляйся. Потому что самое главное — это здоровье, а где презентовать нашу с тобой премьеру, мы обязательно придумаем!» — написала Долина в соцсетях.

Ранее стало известно, что супруга Лепса Анна Шаплыкова подала на развод. Они познакомились в 2000 году, а через два года поженились. У пары трое детей: Ева, Николь и Иван. По словам адвоката Шаплыковой, причиной расставания стал кризис в отношениях.

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Евгений Шульгин
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