В «Москва-сити» сорвался лифт с пассажиром

В башне «Федерация» в деловом центре «Москва-Сити» сорвался лифт с пассажиром. Кабина пролетела 13 этажей, а после — резко затормозила. Об этом сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

Собеседник агентства уточнил, что лифт пролетел с 27-го по 14-й этаж. Пассажир получил ушиб поясницы.

После ЧП полиция начала доследственную проверку.

Ранее в Подмосковье рухнул лифт с тремя пассажирами. Пострадали три человека, их госпитализировали. Россияне получили переломы конечностей и черепно-мозговые травмы.