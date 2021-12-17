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В «Москва-сити» сорвался лифт с пассажиром

В башне «Федерация» в «Москва-сити» лифт с пассажиром сорвался и пролетел 13 этажей

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В башне «Федерация» в деловом центре «Москва-Сити» сорвался лифт с пассажиром. Кабина пролетела 13 этажей, а после — резко затормозила. Об этом сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

Собеседник агентства уточнил, что лифт пролетел с 27-го по 14-й этаж. Пассажир получил ушиб поясницы.

После ЧП полиция начала доследственную проверку.

Ранее в Подмосковье рухнул лифт с тремя пассажирами. Пострадали три человека, их госпитализировали. Россияне получили переломы конечностей и черепно-мозговые травмы.

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Анастасия Шейкина
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