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Пожар на строящемся военном корабле в Санкт-Петербурге локализовали

МЧС: пожар на строящемся корвете «Проворный» в Санкт-Петербурге локализовали

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Пожар на строящемся военном корабле «Проворный» на заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге локализован. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главное управление МЧС по городу.

«Пожар на Корабельной улице, 6 в Санкт-Петербурге локализован. Происходило горение на строящемся объекте. В 22:49 огонь локализован», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным источника агентства «Интерфакс», распространение огня остановили на площади 300 квадратных метров.

О пожаре на строящемся корабле на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге стало известно вечером 17 декабря. Ему присвоили наивысший, четвертый ранг сложности, площадь возгорания достигала 800 квадратных метров. Сообщалось о трех пострадавших, двое были госпитализированы с ожогами кистей рук и лица легкой и средней тяжести.

Марина Совина
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