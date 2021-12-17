Минюст расширил список иноагентов

Минюст России расширил список иностранных средств массовой информации (СМИ) и некоммерческих организаций (НКО), которые выполняют функции иностранного агента. В реестр включили автономную некоммерческую организацию по реализации социально-правовых программ «Лилит» и Дальневосточное общественное движение «Маяк». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как сообщается на сайте общественного движения «Маяк», оно оказывает правовую и социально-психологическую помощь представителям ЛГБТ-сообщества и женщинам, пострадавшим от насилия.

Ранее Таганский районный суд Москвы признал издание The Insider (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) виновным в нарушении закона о деятельности иностранного СМИ, выполняющего функции иноагента и оштрафовал организацию на миллион рублей.