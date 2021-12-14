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Издание The Insider оштрафовали на миллион рублей

Таганский суд оштрафовал The Insider на миллион рублей за отсутствие маркировки иноагента

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Таганский районный суд Москвы признал издание The Insider (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) виновным в нарушении закона о деятельности иностранного СМИ, выполняющего функции иноагента. Как сообщил официальный Telegram-канал московских судов общей юрисдикции, организацию оштрафовали на миллион рублей.

Уточняется, что суд признал The Insider виновным в правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.34.1 административного кодекса России (нарушение порядка деятельности иностранного СМИ, выполняющего функции иноагента). Организации назначены два штрафа, каждый в размере 500 тысяч рублей. По информации «Интерфакса», издание оштрафовали за отсутствие маркировки о статусе иноагента.

Издание The Insider и пятерых его журналистов в России включили в список СМИ-иноагентов в июле. В соответствующий реестр Минюста было внесено юридическое лицо The Insider SIA, являющееся администратором доменного имени интернет-издания The Insider.

Маргарита Щигарева
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