Роскомнадзор попросил заблокировать издание The Insider

Суд: РКН попросил заблокировать издание The Insider из-за отсутствия маркировки иноагента

Роскомнадзор просит суд заблокировать издание The Insider (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) из-за отсутствия маркировки иноагента. Об этом сообщает ТАСС.

6 октября Черемушкинский районный суд Москвы взыскал с главного редактора издания The Insider Романа Доброхотова 156 тысяч рублей по делу о клевете.

Доброхотов должен будет выплатить 156 тысяч рублей, из которых — 106 тысяч рублей за судебные расходы и 50 тысяч рублей за моральный вред. Отмечается, что изначально нидерландский журналист требовал от него 2 миллиона рублей.

28 июля стало известно, что нидерландский журналист обвинил главреда The Insider в клевете. Речь идет о материале, в котором говорилось, что Минобороны России передает информацию о Boeing MH17 через ван дер Верффа. В тот же день Доброхотов заявил, что правоохранители пришли в его квартиру с обыском. Против журналиста возбудили уголовное дело.

23 июня Минюст внес издание The Insider в список СМИ-иноагентов. В реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, попало юридическое лицо The Insider SIA. Как уточнили в министерстве, оно является администратором доменного имени интернет-издания The Insider.