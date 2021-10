Захарова прокомментировала побег главреда The Insider

Мария Захарова о побеге главреда The Insider Доброхотова: копыта привязывал к ногам?

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала побег из страны главного редактора издания The Insider (администратор доменного имени признан в России СМИ-иноагентом) Романа Доброхотова.

«Интересно, копыта привязывал к ногам, или и без них следы не выдали?» — написала Захарова.

В советский период было распространено представление, что иностранные шпионы надевают копыта, чтобы «замаскироваться» под животных и запутать пограничников, чтобы пересечь границу. Такой прием упоминается во многих книгах и фильмах.

В четверг, 30 сентября, стало известно об обысках в квартире Доброхотова и его родителей. Сотрудники ФСБ изъяли компьютерную технику. Позже в ведомстве сообщили, что Доброхотов незаконно перешел российско-украинскую границу вне пунктов пропуска. Против него возбуждено уголовное дело по статье 322 УК РФ («Незаконное пересечение государственной границы»). Спецслужбы задокументировали факт совершения преступления в августе 2021 года.

По данным ФСБ, Доброхотов в ночь на 1 августа приехал в село Колещатовка Воронежской области, которое находится в приграничной с Украиной зоне. Оттуда журналист пешком ушел в сторону сопредельного государства, минуя пункты пропуска.

23 июня Минюст включил издание The Insider в список СМИ-иноагентов. В реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, внесли юридическое лицо The Insider SIA. Как уточнили в министерстве, оно является администратором доменного имени интернет-издания The Insider.