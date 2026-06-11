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10:32, 11 июня 2026Россия

Глава Рособрнадзора ответил на вопрос об отмене ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Музаев: Отмены ЕГЭ в 2027 году не будет
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алпаткин Александр / ТАСС

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) состоится в 2027 году, отменять его не будут. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, его слова передает РИА Новости.

«Каких-то серьезных изменений пока мы не планируем», — сказал Музаев.

Он выразил надежду, что во время проведения экзаменов не возникнут такие трудности, которые были в 2020 году в разгар COVID-19.

Ранее президент Российской академии образования Ольга Васильева в беседе с «Лентой.ру» заявила, что в ближайшее время отменить ЕГЭ не получится, так как такой формат удобен для всех. По ее словам, экзамен дает возможность человеку из региона, отдаленного от крупных городов, пройти проверку знаний и, имея хорошие баллы, поступить в университет, который является его мечтой.

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