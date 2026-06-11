Россиян научили правильно проветривать квартиру летом

Шухтуева: Проветривать квартиру летом лучше утром и вечером

Проветривать квартиру летом лучше всего рано утром и поздно вечером. О том, как сохранить свежий воздух в жилье летом, россиянам рассказала специалист по клинингу сервиса «Профи.ру» Дарья Шухтуева в беседе с РИА Новости.

По словам специалиста, проветривать стоит два раза в день, но в периоды, когда воздух еще не прогрелся. Освежать важно не только жилые помещения, но также ванную и санузел — это поможет снизить риск появления грибка и плесени. Оптимальная продолжительность проветривания — от 15 до 30 минут. Помимо утра и вечера, окна можно открывать после дождя или грозы.

При этом в сильную жару Шухтуева рекомендовала держать окна плотно закрытыми, а также использовать шторы блэкаут и другие средства для дополнительной защиты от солнца и сохранения прохлады в помещении. Кроме того, специалист посоветовала установить москитные сетки, чтобы избежать попадания насекомых в квартиру во время проветривания. Однако при наличии детей или питомцев важно следить за открытыми окнами несмотря на сетку.

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