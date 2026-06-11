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10:33, 11 июня 2026Экономика

Россиян научили правильно проветривать квартиру летом

Шухтуева: Проветривать квартиру летом лучше утром и вечером
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Проветривать квартиру летом лучше всего рано утром и поздно вечером. О том, как сохранить свежий воздух в жилье летом, россиянам рассказала специалист по клинингу сервиса «Профи.ру» Дарья Шухтуева в беседе с РИА Новости.

По словам специалиста, проветривать стоит два раза в день, но в периоды, когда воздух еще не прогрелся. Освежать важно не только жилые помещения, но также ванную и санузел — это поможет снизить риск появления грибка и плесени. Оптимальная продолжительность проветривания — от 15 до 30 минут. Помимо утра и вечера, окна можно открывать после дождя или грозы.

При этом в сильную жару Шухтуева рекомендовала держать окна плотно закрытыми, а также использовать шторы блэкаут и другие средства для дополнительной защиты от солнца и сохранения прохлады в помещении. Кроме того, специалист посоветовала установить москитные сетки, чтобы избежать попадания насекомых в квартиру во время проветривания. Однако при наличии детей или питомцев важно следить за открытыми окнами несмотря на сетку.

Ранее россиян предупредили об опасности интерьерных красок на органической основе. Вместо них эксперты рекомендовали выбирать составы на водной основе.

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