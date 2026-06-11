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10:43, 11 июня 2026Наука и техника

Раскрыты признаки слежки через веб-камеру

XDA: На слежку через веб-камеру могут указывать проблемы с мощностью ПК и интернетом
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Журналисты издания XDA перечислили признаки слежки через встроенную в компьютер камеру. Материал опубликован на сайте медиа.

По словам авторов портала, хакеры могут взломать компьютер пользователя и наладить слежку с помощью фишинга или взлома беспроводной сети. На слежку через веб-камеру, которая встроена почти в каждый ноутбук, могут указывать несколько признаков.

В первую очередь специалисты рекомендовали обратить внимание на индикатор веб-камеры, который загорается при ее использовании. Если он время от времени без причины зажигается, то это может указывать на использование камеры третьим лицами. Также авторы посоветовали проверить, какие программы на компьютере имеют доступ к веб-камере. Кроме того, шпионские приложения могут использовать ресурсы девайса, вызывая проблемы с мощностью персонального компьютера (ПК) и подключением к интернету.

В материале говорится, что камера после записи видео может оставить после себя «следы» в виде сохраненных на устройстве роликов. «После проверки обязательно выполните полное сканирование системы с помощью надежного антивируса и включите защиту в реальном времени, даже если вы используете Mac», — заключили авторы.

В конце мая авторы издания PCWorld заявили, что многие пользователи Windows уже полгода не могут установить обновления операционной системы. Оказалось, что при попытке обновиться ОС аварийно завершает работу с ошибкой 0x80010002.

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