Артемий Лебедев назвал ООН «неповоротливым бессмысленным говном»

Блогер Артемий Лебедев заявил, что ООН переживает тяжелые времена

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал Организацию Объединенных Наций (ООН) «неповоротливым бессмысленным говном». С критикой в адрес структуры он выступил в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Лебедев заявил, что организация переживает тяжелые времена, потому что, по данным СМИ, находится на грани банкротства. «На самом деле, ООН — это огромное, неповоротливое бессмысленное бюрократическое говно. И если они исчезнут, никто ни одной слезинки не уронит», — добавил он.

Ранее дизайнер рассказал, кого считает главными «кровожадными крокодилами» на Западе. К ним он отнес Великобританию и Францию. Лебедев отметил, что эти государства особенно активно помогают Украине.

До этого блогер опроверг стереотип о жизни за рубежом. По словам Лебедева, за границей не существует прописки.