14:29, 27 мая 2026Интернет и СМИ

Артемий Лебедев опроверг стереотип о загранице

Артемий Лебедев заявил, что за границей, вопреки стереотипу, существует прописка
Олег Давыдов
Олег Давыдов

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев опроверг стереотип о том, что за границей не существует прописки. На эту тему он высказался в обзоре новостей, опубликованном в «VK Видео».

Блогер прокомментировал скандал с американской блогершей Самантой Стрейбл, которую ранее осуждали из-за видео, в котором она забрала детеныша вомбата у его матери. Лебедев отметил, что теперь Стрейбл грозит наказание за то, что она, не имея статуса жительницы штата Вайоминг, охотилась на его территории и тем самым нарушила закон.

«Это к вопросу о том, что почему-то кто-то думает, что только в России существует прописка, а в мире об этом не слышали. Практически во всех странах в том или ином виде существует прописка, а где-то даже очень строгая», — заявил дизайнер. Он добавил, что США не являются исключением.

Перед этим Лебедев дал совет 22-летнему подписчику из Москвы, который пожаловался ему на усталость от жизни. Блогер счел, что обратившийся к нему молодой человек «бесится с жиру», и порекомендовал ему отправиться в длительное пешее путешествие.

