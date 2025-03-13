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17:19, 13 марта 2025Путешествия

Туристку забросали гневными комментариями из-за отвратительного поступка с вомбатом

Daily Mail: Американка разлучила детеныша вомбата с матерью в Австралии
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: @samstrays_somewhere

Австралийцы забросали туристку гневными комментариями в сети из-за отвратительного поступка с вомбатом. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации таблоида, Саманта Джо Стрейбл поделилась в соцсетях видео из отпуска, на котором она поймала на улице маленького вомбата и понесла его к машине. Снимавший эту сцену австралиец смеялся над американкой. Вскоре выяснилось, что детеныш был не один — туристка разлучила его с матерью, которая побежала за ними.

Спустя некоторое время женщина все же отпустила вомбата обратно к семье. Однако видео все равно вызвало шквал критики пользователей, которые допустили, что от неаккуратных действий туристки животное могло пострадать. В итоге американке даже пришлось закрыть свой аккаунт, чтобы остановить поток гневных комментариев.

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Теперь инцидентом заинтересовались австралийские власти. Министр внутренних дел Тони Берк заявил, что ведомство изучает условия выдачи визы Стрейбл, чтобы выявить нарушения иммиграционного законодательства и отправить американку на родину без возможности вернуться в Австралию.

Ранее собравшиеся в отпуск с кошкой туристы забыли оформить нужные документы и бросили животное в аэропорту. Инцидент произошел в Бейруте, Ливан, но не уточняется, куда именно летели владельцы питомца.

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