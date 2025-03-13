Туристку забросали гневными комментариями из-за отвратительного поступка с вомбатом

Daily Mail: Американка разлучила детеныша вомбата с матерью в Австралии

Австралийцы забросали туристку гневными комментариями в сети из-за отвратительного поступка с вомбатом. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации таблоида, Саманта Джо Стрейбл поделилась в соцсетях видео из отпуска, на котором она поймала на улице маленького вомбата и понесла его к машине. Снимавший эту сцену австралиец смеялся над американкой. Вскоре выяснилось, что детеныш был не один — туристка разлучила его с матерью, которая побежала за ними.

Спустя некоторое время женщина все же отпустила вомбата обратно к семье. Однако видео все равно вызвало шквал критики пользователей, которые допустили, что от неаккуратных действий туристки животное могло пострадать. В итоге американке даже пришлось закрыть свой аккаунт, чтобы остановить поток гневных комментариев.

Теперь инцидентом заинтересовались австралийские власти. Министр внутренних дел Тони Берк заявил, что ведомство изучает условия выдачи визы Стрейбл, чтобы выявить нарушения иммиграционного законодательства и отправить американку на родину без возможности вернуться в Австралию.

Ранее собравшиеся в отпуск с кошкой туристы забыли оформить нужные документы и бросили животное в аэропорту. Инцидент произошел в Бейруте, Ливан, но не уточняется, куда именно летели владельцы питомца.