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19:02, 5 марта 2025Путешествия

Собравшиеся в отпуск с кошкой туристы забыли оформить документы и бросили ее в аэропорту

New York Post: Туристы бросили кошку в аэропорту Бейрута
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: @giddykittykat / TikTok

Собравшиеся в отпуск с кошкой туристы забыли оформить нужные документы и бросили животное в аэропорту. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел в Бейруте, Ливан, но не уточняется, куда именно летели владельцы питомца. Известно лишь, что на борт с четвероногим другом их не пустили. Тогда хозяева решили оставить животное в авиагавани вместе с ненужными вещами из багажа.

Некоторое время кошка жила в воздушной гавани и голодала. Более того, порой дети пинали домашнего питомца. Тогда на помощь пришла сотрудница аэропорта, которая позвонила знакомой девушке-ветеринару по имени Рана Хамие. Последняя нашла кошку под перилами эскалатора и забрала к себе.

По словам Хамие, у животного были незначительные травмы. Выходив питомца, она отнесла ее в приют.

Ранее случайно забытая в грузовом отсеке самолета кошка совершила три перелета за 24 часа и вернулась к хозяевам. Уточняется, что домашний питомец по кличке Миттенс летел с владельцами из Крайстчерча, Новая Зеландия, в их новый дом в Мельбурне, Австралия, 13 января.

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