Забытая в грузовом отсеке самолета кошка совершила три перелета за 24 часа

Забытая в грузовом отсеке самолета Air New Zealand кошка провела в небе 22 часа

Случайно забытая в грузовом отсеке самолета кошка совершила три перелета за 24 часа и вернулась к хозяевам. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что домашний питомец по кличке Миттенс летел с хозяевами из Крайстчерча, Новая Зеландия, в их новый дом в Мельбурне, Австралия, 13 января. После приземления пассажиры три часа ждали кошку, однако выяснилось, что борт она так и не покинула и улетела обратно в Крайстчерч.

Оказалось, что грузчики не заметили клетку с Миттенсом в грузовом отсеке Air New Zealand. Хозяева попросили о помощи компанию, организовавшую перелет для питомца. Они встретили кошку в аэропорту и снова отправили в Мельбурн. Всего животное провело в небе около 22 часов подряд.

Оказавшись на руках у своей хозяйки, Миттенс очень обрадовалась. Авиакомпания пообещала провести расследование и возместить все расходы, связанные с путешествием кошки.

Ранее пассажир Delta Air Lines лишился места в бизнес-классе самолета из-за собаки. Опытный путешественник рассказал, что перед рейсом 21 декабря авиакомпания сначала бесплатно повысила ему класс обслуживания, а через 15 минут пересадила его на худшее место, чем у него было изначально в экономклассе.