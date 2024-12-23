Пассажир лишился места в бизнес-классе самолета из-за собаки

Пассажир Delta Air Lines лишился места в бизнес-классе самолета из-за собаки. Своей историей он поделился на форуме Reddit.

Опытный путешественник рассказал, что перед рейсом 21 декабря авиакомпания сначала бесплатно повысила ему класс обслуживания, а через 15 минут пересадила его на худшее место, чем у него было изначально в экономклассе.

Поднявшись на борт, клиент обнаружил в бизнес-классе самолета служебную собаку. «Я в ярости. Не может быть, чтобы этот пес потратил столько же на перелет этой авиакомпанией, сколько я. Что за шутка», — возмутился он.

Одни пользователи поддержали мужчину, назвав произошедшее «провалом», другие же не разделили мнение пассажира. «Если бы вы заплатили за свое место, то, думаю, ваше недовольство было бы обоснованным. Однако бесплатные повышения могут отменить по разным причинам, не только ради служебных собак, без какой-либо компенсации», — заметил юзер.

Ранее другой пассажир взял 50-килограммовую собаку для эмоциональной поддержки во время полета и нарвался на критику в сети. Большинство пользователей сошлись во мнении, что такое большое животное создаст на борту больше проблем, чем решит.