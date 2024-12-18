Пассажир взял в самолет 50-килограммовую собаку и был раскритикован в сети

Пассажир неназванной иностранной авиакомпании взял в самолет огромную собаку для «эмоциональной поддержки» и был раскритикован в сети. Соответствующее видео мужчина опубликовал на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), на него обратило внимание издание The Independent.

На размещенных в сети кадрах, которые набрали более 4,8 миллиона просмотров, лайф-коуч Роб заходит в салон с питомцем породы немецкий дог. Как пишет источник, обычно такие животные весят от 50 до 80 килограммов. «Добро пожаловать на борт», — сказала без энтузиазма бортпроводница, после чего собака наступила ей на ногу.

«Не слишком ли многое мы себе позволили с этой собакой-помощницей?» — спросил Роб своих подписчиков.

Большинство интернет-пользователей сошлись во мнении, что не стоит брать для «эмоциональной поддержки» собаку такого размера в крошечный самолет. По их мнению, питомец создаст больше проблем, чем решит.

«Эмоциональная поддержка для одного человека, эмоциональный стресс — для сотен! Это смешно», «Как человек, у которого был немецкий дог, могу сказать, что это животное не подходит для вспомогательной терапии», «Я был бы зол, если бы он оказался где-то рядом со мной в самолете. Это неуважительно и не должно было быть разрешено», — написали возмущенные юзеры.

Однако один из комментаторов решил поддержать автора ролика. «Я бы предпочел это, чем кучку грубых орущих детей. Эта собака может сидеть рядом со мной в любое время», — признался он.

Ранее на рейсе авиакомпании United Airlines собака одной из пассажирок сбежала из переноски, нагадила в салоне самолета и разозлила окружающих. Хозяйка чихуахуа отказалась убирать за питомцем, и это пришлось делать членам экипажа.