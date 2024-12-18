Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:09, 18 декабря 2024Путешествия

Пассажир взял в самолет 50-килограммовую собаку и был раскритикован в сети

Алина Черненко

Фото: @clearpath_coach

Пассажир неназванной иностранной авиакомпании взял в самолет огромную собаку для «эмоциональной поддержки» и был раскритикован в сети. Соответствующее видео мужчина опубликовал на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), на него обратило внимание издание The Independent.

На размещенных в сети кадрах, которые набрали более 4,8 миллиона просмотров, лайф-коуч Роб заходит в салон с питомцем породы немецкий дог. Как пишет источник, обычно такие животные весят от 50 до 80 килограммов. «Добро пожаловать на борт», — сказала без энтузиазма бортпроводница, после чего собака наступила ей на ногу.

Материалы по теме:
Лучшие породы собак для жизни в квартире: советы по выбору домашних питомцев
Лучшие породы собак для жизни в квартире:советы по выбору домашних питомцев
13 октября 2023
«Их уже нет в живых» Рынок перевозки животных в России захватили мошенники. Как люди теряют деньги, а их питомцы — жизни?
«Их уже нет в живых»Рынок перевозки животных в России захватили мошенники. Как люди теряют деньги, а их питомцы — жизни?
21 июля 2023

«Не слишком ли многое мы себе позволили с этой собакой-помощницей?» — спросил Роб своих подписчиков.

Большинство интернет-пользователей сошлись во мнении, что не стоит брать для «эмоциональной поддержки» собаку такого размера в крошечный самолет. По их мнению, питомец создаст больше проблем, чем решит.

«Эмоциональная поддержка для одного человека, эмоциональный стресс — для сотен! Это смешно», «Как человек, у которого был немецкий дог, могу сказать, что это животное не подходит для вспомогательной терапии», «Я был бы зол, если бы он оказался где-то рядом со мной в самолете. Это неуважительно и не должно было быть разрешено», — написали возмущенные юзеры.

Однако один из комментаторов решил поддержать автора ролика. «Я бы предпочел это, чем кучку грубых орущих детей. Эта собака может сидеть рядом со мной в любое время», — признался он.

Ранее на рейсе авиакомпании United Airlines собака одной из пассажирок сбежала из переноски, нагадила в салоне самолета и разозлила окружающих. Хозяйка чихуахуа отказалась убирать за питомцем, и это пришлось делать членам экипажа.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Два поезда столкнулись на севере России, среди пострадавших могут быть дети. Что известно о крушении?

      Власти рассказали о ходе эвакуации с места столкновения поездов в Мурманской области

      Российского режиссера выдворили с рейса в Москву за пьянство

      В прямой линии Путина примут участие иностранные журналисты

      В офисе Зеленского назвали Орбана «назойливым гонцом»

      Сломавшая ногу Ким Кардашьян смутила фанатов формой гипса

      Россиянин запер супругу и сына в доме из-за конфликта и пустил туда газ

      Нижняя палата парламента Чехии утвердила запрет двойного гражданства для россиян

      В России начали продавать интимную смазку со вкусом холодца с хреном и селедки под шубой

      Раскрыта неожиданная опасность новогодней мишуры

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше