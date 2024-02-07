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19:05, 7 февраля 2024Путешествия

Сбежавшая из переноски собака разозлила пассажиров самолета запахом фекалий

WGN-TV: собака сбежала из переноски и нагадила в салоне на рейсе United Airlines

Фото: Unsplash

Собака сбежала из переноски, нагадила в салоне самолета и разозлила пассажиров рейса авиакомпании United Airlines. Подробностями истории поделилось издание WGN-TV.

Уточняется, что инцидент произошел в понедельник, 5 февраля, на рейсе из Портленда в Денвер, США. Щенок чихуахуа во время полета выбрался из клетки, после чего пассажиры почувствовали неприятный запах.

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Один из путешественников по имени Ник рассказал журналистам, что владелица собаки упомянула перед полетом, что не вывела питомца в туалет в аэропорту. Беременная попутчица Ника, недовольная зловонием, нажала кнопку вызова бортпроводника. Когда стюардессы подошли к ней, они обнаружили на краю сиденья у прохода собачьи фекалии.

Очевидцы произошедшего пожаловались, что хозяйка чихуахуа отказалась убирать за питомцем, и это пришлось делать членам экипажа, сообщает источник.

Ранее пилот Air Baltic выгулял собаку пассажирки, пока самолет ждал разрешения на вылет во время задержки рейса. Хозяйка пуделя Рудольфа выразила ему благодарность и осталась довольна отношением авиакомпании к четырехлапым пассажирам.

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      Марина Черняк
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