Сбежавшая из переноски собака разозлила пассажиров самолета запахом фекалий

WGN-TV: собака сбежала из переноски и нагадила в салоне на рейсе United Airlines

Собака сбежала из переноски, нагадила в салоне самолета и разозлила пассажиров рейса авиакомпании United Airlines. Подробностями истории поделилось издание WGN-TV.

Уточняется, что инцидент произошел в понедельник, 5 февраля, на рейсе из Портленда в Денвер, США. Щенок чихуахуа во время полета выбрался из клетки, после чего пассажиры почувствовали неприятный запах.

Один из путешественников по имени Ник рассказал журналистам, что владелица собаки упомянула перед полетом, что не вывела питомца в туалет в аэропорту. Беременная попутчица Ника, недовольная зловонием, нажала кнопку вызова бортпроводника. Когда стюардессы подошли к ней, они обнаружили на краю сиденья у прохода собачьи фекалии.

Очевидцы произошедшего пожаловались, что хозяйка чихуахуа отказалась убирать за питомцем, и это пришлось делать членам экипажа, сообщает источник.

Ранее пилот Air Baltic выгулял собаку пассажирки, пока самолет ждал разрешения на вылет во время задержки рейса. Хозяйка пуделя Рудольфа выразила ему благодарность и осталась довольна отношением авиакомпании к четырехлапым пассажирам.