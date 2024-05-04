Депутат Дубинский: Украине грозят катастрофические последствия без помощи Запада

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по подозрению в госизмене, заявил, что Украина исчерпала свой запас прочности. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Дубинский обратил внимание на материал агентства Associated Press, в котором украинские военные и чиновники сообщили о проблемах с возведением оборонительных укреплений из-за недостатка нужной техники и бюрократических трудностей. Он также задумался, стоило ли США обратить внимание на эти обстоятельства.

Депутат задался вопросом, «о чем вообще думали на ставке главкомверха в 22-м и 23-м годах». Он напомнил заявление вице-премьера Украины Ольги Стефанишиной об отсутствии у Киева плана «Б» без американской помощи. По мнению Дубинского, Украине грозят катастрофические последствия без западной поддержки.

«А я скажу больше: мы исчерпали за октябрь 2023 — апрель 2024 тот запас прочности, который у нас без этой помощи вообще был. То есть прекращение и задержка в поставках могут иметь катастрофические последствия. И русские, к сожалению, это тоже понимают», — отметил он.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что без помощи Запада конфликт на Украине завершится за две недели. «Если поставки оружия прекратятся, то Украина не сможет сопротивляться и будет вынуждена сдаться, и война закончится», — отметил он.