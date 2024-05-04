Антонов назвал бездоказательными обвинения в причастности России к кибератакам

Посол Антонов: обвинения о причастности России к кибератакам бездоказательны

Заявления о причастности Москвы к кибератакам против европейских союзников Соединенных Штатов являются бездоказательными, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова передает Telegram-канал диппредставительства.

«Расцениваем такие заявления как очередной образчик мегафонной дипломатии и свидетельство неуемного желания Вашингтона обвинить Россию во всех смертных грехах», — сказал дипломат, добавив, что подобные «провокационные вбросы» будут только усиливаться по мере приближения выборов президента США.

Посол подчеркнул, что властям нечего предъявить в обоснование своих обвинений. По мнению Антонова, американские политики нагнетают российскую угрозу, тем самым пытаясь отвлечь внимание избирателей от проблем страны.

3 мая министр внутренних дел Германии Нэнси Фрейзе заявила, что российские кибератаки были нацелены на оборонный и аэрокосмический секторы страны. По ее словам, к ним были причастны сотрудники Главного разведывательного управления (ГРУ) Минобороны России.