Германия обвинила Россию в кибератаках на оборонный сектор

Reuters: кибератаки РФ были нацелены на оборонный и аэрокосмический секторы ФРГ

Российские кибератаки были нацелены на оборонный и аэрокосмический секторы Германии, заявила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фрейзер. Ее цитирует агентство Reuters.

«Российские кибератаки представляют собой угрозу нашей демократии, которой мы решительно противодействуем», — подчеркнула глава ведомства.

По словам Фрейзер, к кибератакам якобы причастны сотрудники российского Главного разведывательного управления (ГРУ) Минобороны России.

Ранее НАТО обвинила Россию в «злонамеренных и гибридных акциях». В заявлении альянса отмечается, что Москва якобы проводила кампании по дезинформации и кибератаки на территории стран — членов Североатлантического блока.