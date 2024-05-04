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05:34, 4 мая 2024Мир

Антонов заявил о подрыве США международной информационной безопасности

Посол Антонов: США подрывают международную информационную безопасность
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал, что нежелание Вашингтона вести с Москвой диалог об угрозах в киберпространстве приводит к подрыву международной информационной безопасности. Его слова приводятся в Telegram-канале российской дипломатической миссии.

Комментируя утверждение Госдепа о том, что Главное разведывательное управление (ГУР) Минобороны России якобы причастно к кибератакам против ряда европейских стран, он подчеркнул, что подобные заявления делаются с целью очернить Москву.

«Лживая пропаганда и демонстративный отказ от профессионального диалога подрывают международную информационную безопасность», — заключил дипломат.

Ранее Европейский союз осудил «злонамеренную киберкампанию» хакеров из группировки APT28 на Германию и Чехию и пригрозил России принять меры из-за произошедшего инцидента.

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      Марина Совина
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