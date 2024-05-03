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21:20, 3 мая 2024Мир

Евросоюз пригрозил России принять меры из-за кибератаки на Германию

ЕС пригрозил России принять меры из-за кибератаки хакеров APT28 на Германию

Фото: Pixabay

Европейский союз осудил «злонамеренную киберкампанию» хакеров из группировки APT28 на Германию и Чехию и пригрозил России принять меры из-за произошедшего инцидента. Заявление опубликовано на сайте Совета ЕС.

Евросоюз и США подозревают группировку с связи с российскими спецслужбами и считают, что Москва использовала ее услуги для проведения «вредоносной кибердеятельности против ЕС, его государств-членов и международных партнеров, в первую очередь Украины».

В заявлении ЕС обвинил Россию в безотвественном поведении в киберпространстве и вмешательстве в работу демократических институтов, правительственных учреждений и критической инфраструктуры.

Евросоюз подчеркнул, что подобные действия противоречат нормам ООН, и предупредил, что задействует весь спектр мер в качестве ответа на «злонамеренное поведение» и для предотвращения подобных инцидентов.

3 мая глава МИД ФРГ Анналена Бербок обвинила Россию в причастности к кибератаке на правящую партию СДПГ в 2023 году. Она заявила, что это была «спонсируемая государством российская кибератака на Германию».

После заявления министра во внешнеполитическое ведомство страны был вызван временный поверенный в делах посольства России.

Министерство иностранных дел Германии выразило протест российскому дипломату из-за якобы доказанной кибератаки.

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      Марина Совина
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