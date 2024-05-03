МИД Германии выразил протест из-за якобы доказанной кибератаки со стороны России
Министерство иностранных дел Германии выразило временному поверенному в делах России в ФРГ протест из-за якобы доказанной кибератаки на Социал-демократическую партию (СДПГ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское посольство.
В ходе беседы с российским дипломатом представители МИД ФРГ отметили, что деятельность «российских хакеров» в киберпространстве Германии неприемлема и «может иметь последствия».
«Представитель посольства категорически отверг обвинения в причастности государственных российских структур к указанному случаю и деятельности группы «АРТ 28» в целом как бездоказательные и необоснованные», — заявили в российском дипломатическом ведомстве.
3 мая глава МИД ФРГ Анналена Бербок обвинила Россию в причастности к кибератаке на правящую партию СДПГ в 2023 году. Она заявила, что это была «спонсируемая государством российская кибератака на Германию».
После заявления министра иностранных дел ФРГ в МИД страны был вызван временный поверенный в делах посольства России.