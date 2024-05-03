Германия обвинила Россию в кибератаке на правящую партию

Глава МИД Германии Бербок обвинила Россию в кибератаке на правящую партию СДПГ

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок обвинила Россию в причастности к кибератаке на правящую партию Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Об этом сообщает издание Deutsche Welle (DW) (признано в России иностранным агентом).

В июне 2023 года СДПГ объявила, что в том же году киберпреступники атаковали учетные записи электронной почты, принадлежащие ее руководителям.

«Это была спонсируемая государством российская кибератака на Германию. Это абсолютно нетерпимо и неприемлемо и будет иметь последствия», — сказала дипломат.

Ранее премьер-министр немецкой федеральной земли Бавария Маркус Зедер заявил, что действия главы немецкого внешнеполитического ведомства подрывают международный авторитет Германии.