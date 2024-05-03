Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:46, 3 мая 2024Мир

Германия обвинила Россию в кибератаке на правящую партию

Глава МИД Германии Бербок обвинила Россию в кибератаке на правящую партию СДПГ
Анналена Бербок

Анналена Бербок. Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок обвинила Россию в причастности к кибератаке на правящую партию Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Об этом сообщает издание Deutsche Welle (DW) (признано в России иностранным агентом).

В июне 2023 года СДПГ объявила, что в том же году киберпреступники атаковали учетные записи электронной почты, принадлежащие ее руководителям.

«Это была спонсируемая государством российская кибератака на Германию. Это абсолютно нетерпимо и неприемлемо и будет иметь последствия», — сказала дипломат.

Ранее премьер-министр немецкой федеральной земли Бавария Маркус Зедер заявил, что действия главы немецкого внешнеполитического ведомства подрывают международный авторитет Германии.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные заняли часть базы США в Нигере. Шеф Пентагона оказался не против

      Россиянка вонзила нож в уголовника ради мести за обиженного мужа

      Археолог раскрыл происхождение тысячелетнего «Экскалибура»

      Ввоз в Россию машин через Владивосток вырос до досанкционного уровня

      Россиянку с криками выгнали из брендового бутика в Турции без объяснения причин

      Пентагон начал переброску истребителей в Катар

      «Ростех» нарастит производство «летающих авиабомб»

      Россиянам назвали последствия самовольного подключения электричества

      В Пентагоне назвали масштабы производства ATACMS достаточными для помощи Украине

      Овечкин назвал возможного будущего капитана «Вашингтона»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше