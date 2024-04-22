Бербок обвинили в подрыве авторитета Германии

Премьер-министр Баварии Зедер раскритиковал Бербок за подрыв авторитета Германии

Действия главы МИД ФРГ Анналены Бербок подрывают международный авторитет Германии. С такой критикой выступил премьер-министр немецкой федеральной земли Бавария Маркус Зедер, его цитирует ТАСС.

«Мы не понимаем смысла и цели бесчисленных поездок министра», — сказал глава правительства, добавив, что благодаря работе Бербок «остаются лишь путаница и ущерб на международной арене», а также «ставится под вопрос авторитет Германии».

Высказывания Бербок неоднократно подвергались критике. Немецкие пользователи сети признавались, что им было стыдно из-за нелепых заявлений министра, в частности про «химический элемент кобольд», «немецкую колонию Нигерию» и «страны, находящиеся на отдалении в сотни тысяч километров».