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16:29, 22 апреля 2024Мир

Бербок обвинили в подрыве авторитета Германии

Премьер-министр Баварии Зедер раскритиковал Бербок за подрыв авторитета Германии

Фото: Kira Hofmann / Photothek Media Lab / Globallookpress.com

Действия главы МИД ФРГ Анналены Бербок подрывают международный авторитет Германии. С такой критикой выступил премьер-министр немецкой федеральной земли Бавария Маркус Зедер, его цитирует ТАСС.

«Мы не понимаем смысла и цели бесчисленных поездок министра», — сказал глава правительства, добавив, что благодаря работе Бербок «остаются лишь путаница и ущерб на международной арене», а также «ставится под вопрос авторитет Германии».

Высказывания Бербок неоднократно подвергались критике. Немецкие пользователи сети признавались, что им было стыдно из-за нелепых заявлений министра, в частности про «химический элемент кобольд», «немецкую колонию Нигерию» и «страны, находящиеся на отдалении в сотни тысяч километров».

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      Глеб Бажуткин
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