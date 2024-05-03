МИД Германии вызвал российского дипломата

МИД Германии вызвал временного поверенного в делах посольства России

МИД Германии вызвал временного поверенного в делах посольства России после обвинений Берлина в кибератаке на правящую Социал-демократическую партию Германии (СДПГ). Об этом сообщает Bild cо ссылкой на представителя ведомства.

По словам представителя МИД ФРГ, кибератака показала, что «российская угроза безопасности и миру в Европе реальна и огромна».

Ранее глава немецкого внешнеполитического ведомства Анналена Бербок обвинила Россию в причастности к кибератаке на СДПГ. В июне 2023 года партия объявила, что киберпреступники атаковали учетные записи электронной почты, принадлежащие ее руководителям.