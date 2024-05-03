От дома величайшего боксера всех времен решили избавиться

NYP: на торги выставлен дом Мухаммеда Али в Лос-Анджелесе за $13,5 млн

Хозяева особняка величайшего боксера всех времен Мухаммеда Али решили избавиться от дома. Его владения в Лос-Анджелесе выставили на торги за 13,5 миллиона долларов, пишет New York Post (NYP).

В этом доме спортсмен проживал с 1979 по 1984 год, будучи на пике своей карьеры. Поместье Али, называвшего себя не иначе как Величайший, располагается в районе Хэнкок-Парк и занимает более 975 квадратных метров. Его стены видели немало знаменитостей, в их числе — актеры Сильвестр Сталлоне, Клинт Иствуд и экс-президент США Барак Обама.

Ко входу в усадьбу ведет каменная лестница. В интерьере мрамор сочетается с темными породами дерева. Комнаты украшают хрустальные люстры и старинные витражи — дом был построен в 1915 году, и хозяева сохранили оригинальные предметы декора. К особняку примыкает полукруглая терраса. На участке площадью 0,6 гектара также разместился гостевой дом с просторным гаражом на пять машин. За живой изгородью спрятался бассейн.

Ранее стало известно о будущем бывших особняков другого культового боксера — Майка Тайсона. Их нынешние владельцы приняли решение открыть в них церковь и дом престарелых.