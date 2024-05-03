Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
05:01, 4 мая 2024Экономика

От дома величайшего боксера всех времен решили избавиться

NYP: на торги выставлен дом Мухаммеда Али в Лос-Анджелесе за $13,5 млн

Фото: Paul Harris / Getty Images

Хозяева особняка величайшего боксера всех времен Мухаммеда Али решили избавиться от дома. Его владения в Лос-Анджелесе выставили на торги за 13,5 миллиона долларов, пишет New York Post (NYP).

В этом доме спортсмен проживал с 1979 по 1984 год, будучи на пике своей карьеры. Поместье Али, называвшего себя не иначе как Величайший, располагается в районе Хэнкок-Парк и занимает более 975 квадратных метров. Его стены видели немало знаменитостей, в их числе — актеры Сильвестр Сталлоне, Клинт Иствуд и экс-президент США Барак Обама.

Ко входу в усадьбу ведет каменная лестница. В интерьере мрамор сочетается с темными породами дерева. Комнаты украшают хрустальные люстры и старинные витражи — дом был построен в 1915 году, и хозяева сохранили оригинальные предметы декора. К особняку примыкает полукруглая терраса. На участке площадью 0,6 гектара также разместился гостевой дом с просторным гаражом на пять машин. За живой изгородью спрятался бассейн.

Ранее стало известно о будущем бывших особняков другого культового боксера — Майка Тайсона. Их нынешние владельцы приняли решение открыть в них церковь и дом престарелых.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      Арестованный в США россиянин признал вину. Александру Виннику грозило до 200 лет тюрьмы. В чем его обвиняют?

      Антонов заявил о подрыве США международной информационной безопасности

      Россиянам назвали способ распознать финансовую пирамиду

      Алжир запросил закрытое заседание Совбеза ООН по массовым захоронениям в Газе

      В Киеве раскрыли последствия прекращения западной помощи

      От дома величайшего боксера всех времен решили избавиться

      iPhone 15 Pro Max подешевел на треть в России

      В Госдуме анонсировали увеличение военных пенсий

      США испугались отправлять Украине свои разведывательные беспилотники

      В ЕС допустили первые доходы от российских активов для Украины в конце года

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше