Главреда The Insider объявили в розыск

Главного редактора издания The Insider (администратор доменного имени признан в России СМИ-иноагентом) Романа Доброхотова, в квартиру которого пришли с обысками правоохранители, объявили в розыск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката журналиста Юлию Кузнецову.

Адвокат рассказала, что обыски в квартире Доброхотова проходят по делу о незаконном пересечении границ. По словам Кузнецовой, в рамках этого дела журналист был объявлен в розыск 23 сентября.

Ранее 30 сентября сообщалось, что в квартиру Доброхотова пришли с обысками. Главред The Insider сказал журналистам, что следователи начали изымать у него всю компьютерную технику. Тогда же стало известно, что сотрудники правоохранительных органов начали обыски в квартире его родителей.

В конце июля адвокат главреда The Insider Оксана Опаренко сообщила, что он проходит свидетелем по делу о клевете. Голландский журналист Макс ван дер Верфф обвинил издание во лжи после публикации материала, в котором говорилось, что Минобороны России сливает информацию о Boeing MH17 через него.

23 июня Минюст включил издание The Insider в список СМИ-иноагентов. В реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, внесли юридическое лицо The Insider SIA. Как уточнили в ведомстве, оно является администратором доменного имени интернет-издания The Insider.