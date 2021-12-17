В Госдуме допустили возвращение прямых выборов мэров

Система выборов глав муниципальных образований в России может быть пересмотрена после принятия федерального закона о развитии местного самоуправления, который был внесен в нижнюю палату парламента 16 декабря. Об этом заявил в интервью «Областной газете» председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

На заседании «Депутатской вертикали» парламентарий представил законопроект, в котором представлены три способа избирания глав муниципалитетов — прямые выборы, выборы думой и выборы из числа кандидатов от губернатора. Как передает корреспондент РИА «Новый день», Крашенников на брифинге по итогам заседания допустил возвращение прямых выборов мэров в крупных городах России.

«Этот способ избрания лишает глав управленческого влияния. Нам нужно психологически посмотреть на это по-другому. Мне кажется, в данном случае система избрания глав населением может возродиться. Как это должно быть — решение примет Законодательное собрание области. Оно должно быть закреплено в областном законе», — заявил Крашенников.

16 декабря главы комитетов Госдумы и Совфеда Павел Крашенинников и Андрей Клишас внесли на рассмотрение палаты законопроект о развитии местного самоуправления. Отмечается, что документ является следующим этапом по выстраиванию в стране единой системы публичной власти. Депутаты намерены рассмотреть законопроект о развитии местного самоуправления в первом чтении в конце января 2022 года.