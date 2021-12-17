Канцлер Германии рассказал о мерах ЕС на случай конфликта России и Украины

Канцлер Германии рассказал о том, что лидеры стран Европейского союза (ЕС) подготавливают меры на случай военного конфликта России и Украины. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном по итогам саммита ЕС в Брюсселе, передает ТАСС.

По его словам, в данный момент идет обсуждение ограничений, к которым можно будет прибегнуть, если произойдет эскалация. «Но то, что мы это делаем, что мы оцениваем отдельные меры, их последствия и эффективность, — это только подготовка на случай, до которого не должно доходить», — подчеркнул глава ФРГ.

Ранее глава Совета ЕС Шарль Мишель сообщил, что лидеры 27 стран Европейского союза единогласно приняли решение о продлении экономических санкций в отношении России. Он также предупредил, что Кремль ожидают серьезные последствия, если Россия «предпримет дальнейшие военные действия против Украины». Помимо этого, в ЕС призвали Москву выполнить свою часть сделки и приступить к выполнению Минских соглашений.

