Названа главная проблема борьбы с майнерами в России

После запрета Китаем майнинга Россия стала одним из главных направлений для миграции криптоферм. Ситуация ударила по энергетическому сектору, поскольку добывать биткоин в стране начали с помощью электроэнергии, закупленной по льготным тарифам для населения, пишет «Коммерсантъ».

Участники рынка в последнее время требуют перевода криптофермы в жилых домах на другие тарифы, чтобы продавать им энергию по рыночным ценам. Однако главной проблемой властей стали опасения по поводу возможной реакции населения.

В Минэнерго отказались нести ответственность за такие меры, потому что дифференциация тарифов для населения связана с «социально-экономической политикой». В качестве инстанции, которая могла бы принять решение, в ведомстве назвали федеральное правительство. В свою очередь Минэкономразвития и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не комментируют ситуацию, а участники рынка пытаются найти более мягкие формулировки.

В Совете производителей энергии предлагают повышать тарифы при объемах потребления, превышающих разумную норму. К такому же подходу склоняются в Сообществе потребителей энергии — по их мнению, максимальная планка должна составлять 7-7,5 тысячи киловатт-часов в месяц, что в 20-25 раз выше, чем среднее значение для домов и квартир.

Однако ситуация все равно чревата социальными протестами. Как отмечает издание, криптофермы развиваются в не самых богатых регионах, например, они активно работают в Дагестане. Опрошенные изданием майнеры считают, что повышение тарифов будет несправедливым, поскольку лишает людей возможности заработка.

В настоящее время энергетики пытаются самостоятельно бороться с майнерами, но не очень успешно. Так, «Иркутскэнергосбыт» подал 85 исков относительно завышенного энергопотребления в частных домах, но выиграл пока только девять.

Помимо России и США, работавшие в Китае майнеры активно переезжали в Казахстан, так что в августе страна вышла на второе место по майнингу в мире. Однако позднее из-за проблем с электроэнергией власти республики резко ужесточили регулирование. В результате по состоянию на конец года, как пишет Bloomberg, страна полностью потеряла привлекательность в качестве места добычи криптовалюты.