Сбежавшие в Казахстан майнеры разочаровались в нем

Казахстан, еще недавно считавшийся одним из самых привлекательных и дешевых мест в мире для майнинга биткоинов, вскоре утратит такой статус из-за нарастающих проблем с электроэнергией и попытками властей справиться с ситуацией. Об этом со ссылкой на участников рынка пишет Bloomberg.

Среднеазиатская республика, наряду с Россией и США, стала местом, куда сбежали майнеры, после начала давления на них в Китае. Их привлекали низкие тарифы на энергию и лояльное законодательство, но разочарование наступило быстро.

В июле этого года страна стала третьей в мире по добыче биткоинов, а в августе переместилась на второе место. Но уже осенью в Казахстане возник дефицит электроэнергии, из-за чего пришлось в срочном порядке договариваться о поставках с Россией. Энергопотребление всего за год выросло на семь-восемь процентов, хотя ранее увеличивалось не более чем на один-два.

Руководство республики осознало, что причиной такой ситуации стал майнинг. Незарегистрированные криптофермы работают в жилых домах и предприятиях, обеспечивая ненормативные нагрузки на электросети. Из-за этого с 2022 года в стране вступит в силу налог на майнинг — за каждый киловатт-час нужно будет платить один тенге (около 0,0023 доллара).

В Министерстве энергетики Казахстана подсчитали, что зарегистрированные дата-центры по добыче криптовалюты по состоянию на октябрь потребляли почти 700 мегаватт электроэнергии, а серые майнеры — еще 250. На этом фоне Казахстанской компании по управлению электрическими сетями разрешили при необходимости ограничивать или сокращать подачу электроэнергии майнерам, и оператор начал пользоваться такой возможностью.

Алма-атинская платформа Xive после заполнения всех требовавшихся для регистрации бумаг столкнулась с 50-процентным ограничением времени подачи электричества. Потом оно стало доходить до 80 процентов, а в финале поставки полностью прекратили. Управляющий компании Дидар Бекбауов рассказал, что некоторые инвесторы начали вывозить свое оборудование в Россию и США, потому что вести деятельность в Казахстане стало невозможным. Партнер алма-атинского фонда прямых инвестиций Visor Kazakhstan Алмас Чукин считает, что у страны больше нет потенциала для майнинга.

Издание отмечает, что некоторые компании, вероятно, смогут продолжить работу в Казахстане, но в целом страна останется небольшим игроком на мировом рынке.