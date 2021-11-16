Россия начнет поставлять электроэнергию в Казахстан

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия начнет экспортировать электроэнергию в Казахстан. Условия этих поставок позже определят коммерческие компании, передает ТАСС.

«Достигнута договоренность о том, что такие поставки электроэнергии будут, но должны быть обеспечены коммерческие условия. Условия будут прорабатываться между коммерческими компаниями», — подчеркнул Новак.

По словам российского вице-премьера, на встрече с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым 15 ноября они обсудили не только возможность поставлять электроэнергию, но и другие вопросы сотрудничества в топливно-энергетической области, включая вопросы нефтегазовой отрасли.

Ранее сообщалось, что Россия решила спасти Казахстан от энергокризиса. Российская компания «Интер РАО» собиралась с ноября запустить коммерческие поставки электроэнергии в Казахстан, где в ноябре прогнозируется коллапс из-за развития ферм по майнингу криптовалюты. Согласно некоторым оценкам, дефицит в Казахстане достигает около 600 мегаватт в пиковые часы.