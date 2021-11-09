В Белоруссии опровергли отказ продавать электроэнергию Украине

Белорусское гособъединение «Белэнерго» опровергло информацию об отказе продавать электроэнергию Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале предприятия.
В «Белэнерго» уточнили, что страна продолжит поставлять электроэнергию на Украину в рамках контракта на ноябрь. «Экспорт осуществляется в соответствии с обозначенными в контракте обязательствами», — говорится в сообщении.
Накануне, 8 ноября, в СМИ появилась информация о том, что Белоруссия отказалась продавать электроэнергию Украине, в связи с чем поставки в ноябре осуществляться не будут. Данные были получены из письма компании «Белэнерго» участникам энергетического рынка. Белорусское предприятие пояснило, что попавшее в СМИ письмо об изменении условий сотрудничества было адресовано конкретным компаниям, поставки электроэнергии которым не были запланированы.
7 ноября стало известно, что Украина намерена увеличить импорт электричества из Белоруссии почти в 27 раз с 8 ноября. Страна собирается импортировать 400 МВт вместо запланированных 15 МВт. 6 ноября в пресс-службе Министерства энергетики Белоруссии сообщили, что поставки электроэнергии в украинскую энергосистему возобновились.