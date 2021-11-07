Украина с 8 ноября увеличит поставки электричества из Белоруссии до 400 МВт вместо 15 МВт

Украина увеличит импорт электроэнергии из Белоруссии почти в 27 раз с 8 ноября. Об этом свидетельствуют данные Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E), передает ТАСС.

Поставки пройдут с 00:00 до 23:00 без перерывов, увеличения или уменьшения мощности. Планируется импортировать 400 МВт вместо 15 МВт, заявленных днем ранее.

6 ноября в пресс-службе Министерства энергетики Белоруссии рассказали, что электроэнергия начала поступать в украинскую энергосистему. График возобновленных поставок был сформирован Минском с учетом имеющихся технических возможностей: режимов работы энергосистемы и мощностей генерирующего оборудования. Позже государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев призвал не драматизировать продажу Минском электроэнергии Киеву.