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Российские врачи неделю оперировали младенца со сложной патологией

В Самаре хирурги неделю оперировали младенца со сложной патологией развития органов

Фото: Shutterstock

В Самаре хирурги областной детской клинической больницы имени Ивановой неделю оперировали младенца, который родился со сложной патологией внутренних органов. Об этом сообщает «Доктор Питер».

В пресс-службе больницы рассказали, что внутренние органы у ребенка развивались не в брюшной полости, а снаружи. После его рождения российским врачам пришлось возвращать органы на место.

О патологии у младенца его родители узнали во время УЗИ на 13-й неделе беременности. Медики поставили диагноз омфалоцеле — грыжа, которая встречается у одного из четырех-пяти тысяч новорожденных. Врачи научились работать с таким диагнозом, но патология ребенка из Самары стала самой сложной в их практике.

«Каждые четыре-шесть часов Евгений Новоженов и врач-хирург Артем Изосимов сантиметр за сантиметром погружали органы. За состоянием постоянно следили анестезиологи-реаниматологи отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей», — рассказали в пресс-службе больницы.

Ранее в Томском областном диспансере россиянке удалили 12-килограммовую опухоль. Операция длилась четыре часа, опухоль врастала в поперечно-ободочную кишку и уже дала метастазы в левую долю печени, но врачам удалось спасти пациентку.

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Анастасия Шейкина
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