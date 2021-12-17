Полная девушка стала моделью и разбогатела в отместку травившим ее хейтерам

Полная британка стала плюс-сайз-моделью в отместку хейтерам, которые регулярно оскорбляли ее в соцсетях, и разбогатела. Ее историю приводит Daily Star.

28-летняя Джесс Меган (Jess Megan), на Instagram-аккаунт которой подписано больше полумиллиона человек, снялась в документальном фильме Naughty & Nice: Sex Toy Britain для телеканала Channel 4. Во время одного из интервью женщина рассказала, как ей удалось избавиться от комплексов и начать зарабатывать на своей внешности.

Выяснилось, что в школе героиня материала постоянно сталкивалась с травлей со стороны сверстников из-за лишнего веса. «Ребята говорили: "Ты толстая, значит, ничего из себя не представляешь". Тот факт, что у меня было множество творческих талантов, не имел никакого значения на фоне того, как я выглядела», — вспомнила она.

По словам Меган, она приложила много усилий, чтобы похудеть, пока не поняла, что стройность не поможет ей полюбить свое тело. Тогда героиня материала решила «принять себя такой, какая она есть». «Сейчас мне нечего сказать своим обидчикам. То, над чем они издевались, теперь приносит мне доход», — подчеркнула модель.

В настоящий момент девушка активно ведет свои соцсети, регулярно публикуя фото в откровенном нижнем белье. Кроме того, она сотрудничает с компаниями по производству секс-игрушек и зарабатывает на рекламе.

В июле жительница Англии рассказала, что страдала от безответной любви и похудела на четыре размера за полгода. 18-летняя Изобель Морри объяснила, что начала стыдиться своего веса в 11 лет. По ее словам, она возненавидела собственное тело из-за безответной любви: девушка призналась в своих чувствах мальчику, который ей нравился, а юноша ответил ей: «Заткнись, кит».