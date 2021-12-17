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Сын Трампа рассказал о причинах отсутствия сговора его отца с Россией

Сын Трампа заявил, что для сговора с Россией команде его отца «не хватило мозгов»

Фото: Leah Millis / Reuters

Сын экс-президента США Дональда Трампа Эрик в эфире телеканала CNN заявил, что для сговора с Россией на выборах 2016 года команде его отца «не хватило мозгов». О такой причине он рассказал в программе бывшего игрока американской хоккейной лиги NFL Джея Катлера.

«Мы вообще ничего не понимали. Помню, мы приехали на кокус в Айове, и я спросил там у одного парня: "Слушай, а что это такое "кокус"? Что мы тут вообще делаем?"», — заявил Трамп-младший. Он также признался, что до сих пор не понимает, почему большинство в коллегии выборщиков проголосовали за его отца.

4 ноября стало известно об аресте на территории США аналитика из России Игоря Данченко, принимавшего участие в расследовании предполагаемых связей Трампа с Россией. Россиянину предъявили обвинения в связи с дачей ложных показаний ФБР. Согласно данным Минюста США, в период с июня по ноябрь 2017 года российский аналитик пять раз сообщил неверные сведения.

Россиянин, собиравший досье на экс-президента Трампа, отказался признавать свою вину по предъявленным ему обвинениям. Предварительная дата суда над 43-летним Данченко назначена на 18 апреля 2022 года. Его отпустили под залог в 100 тысяч долларов, и до суда он останется на свободе.

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Николай Чигасов
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