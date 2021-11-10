Задержанный по делу о связях Трампа с Россией аналитик отказался признавать вину

Задержанный по делу о связях экс-президента США Дональда Трампа с Россией аналитик Игорь Данченко отказался признавать вину по предъявленным ему обвинениям. О том, что собиравший досье на Трампа россиянин не сознался во лжи сотрудникам ФБР, сообщает CBS News.

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Предварительная дата суда над 43-летним Данченко назначена на 18 апреля 2022 года. Его отпустили под залог в 100 тысяч долларов, и до суда он останется на свободе.

4 ноября стало известно, что Данченко, принимавшего участие в расследовании предполагаемых связей экс-президента США Дональда Трампа с Россией, арестовали на американской территории. Россиянину предъявили обвинения в связи с дачей ложных показаний ФБР. Согласно данным Минюста США, в период с июня по ноябрь 2017 года российский аналитик пять раз сообщил неверные сведения ФБР, уточняя информацию об источниках переданных им данных.

В октябре 2020 года издание The Wall Street Journal сообщило, что источником для обвинений в адрес Трампа о сговоре с Москвой оказалась российская чиновница. СМИ писали, что речь идет об уроженке Перми Ольге Галкиной, занимавшей в прошлом пост вице-мэра Саратова и главы пресс-службы губернатора Саратовской области. Сама Галкина назвала эту информацию неправдой.

Главным же источником досье, по данным американских СМИ, был уроженец СССР, аналитик Игорь Данченко. По заявлению The Wall Street Journal, именно его Галкина снабжала информацией, когда работала на Кипре в 2016 году.

В апреле 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, на которых победил Дональд Трамп. В документе утверждалось, что Москва действительно вмешивалась в американский избирательный процесс, однако существовавшие подозрения о связи российской стороны и Трампа подтвердить не удалось.