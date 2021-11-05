В России задержание Данченко посчитали «чистой политикой»

Задержание российского аналитика Игоря Данченко в США имеет политический подтекст. Такое мнение высказал политолог Алексей Мухин в разговоре с РЕН ТВ.

По его словам, сложившаяся ситуация парадоксальна и вместе с тем очень симптоматична для Соединенных Штатов. Мухин отметил, что американской стороне необходима доказательная база, чтобы обвинять экс-президента США Дональда Трампа или Россию. В то же время у них «фактически доказательств нет, поэтому они их фабрикуют». «И сейчас они имитируют юридическую деятельность, чтобы подвести хотя бы некоторые осмысленные основания под ту политику, которую они проводят», — сказал он. Подобная деятельность не имеет отношения к юридической части, а является «чистой политикой», посчитал эксперт.

Мухин также заявил, что если Данченко наймет хороших адвокатов, то это будет один из самых позорных судебных процессов в истории США. В ином случае судьба аналитика «вызывает сожаление», отметил он.

4 ноября стало известно, что Данченко, принимавшего участие в расследовании предполагаемых связей экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с Россией, арестовали в США. Россиянину предъявили обвинения в связи с дачей ложных показаний ФБР. Согласно данным Минюста США, в период с июня по ноябрь 2017 года российский аналитик якобы пять раз сообщил неверные сведения ФБР, уточняя информацию об источниках переданной им информации.