Названо имя предоставившего россиянину ложные сведения для «досье» на Трампа

В США назвали имя человека, предоставлявшего россиянину Игорю Данченко ложные сведения для «досье» на бывшего американского лидера Дональда Трампа о предполагаемых связях с Россией. Как пишет The Washington Post, им оказался близкий к Демократической партии США специалист по связям с общественностью Чарльз Долан.

Отмечается, что сначала американец снабдил российского аналитика информацией, которую в дальнейшем сам попытался дискредитировать. Его имя не фигурирует в обвинительном заключении напрямую, он указан как «специалист по связям с общественностью номер один», однако его адвокат Ральф Мартин подтвердил его причастность, не раскрывая подробностей.

В заключении также говорится, что Долан «часто контактировал с представителями руководства Российской Федерации высокого ранга». Издание отмечает, что он ранее работал в предвыборных штабах бывшего президента США Билла Клинтона и Хиллари Клинтон, которая была оппонентом Трампа на выборах в 2016 году.

4 ноября стало известно, что Данченко, принимавшего участие в расследовании предполагаемых связей экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с Россией, арестовали в США. Россиянину предъявили обвинения в связи с дачей ложных показаний ФБР. Согласно данным Минюста США, в период с июня по ноябрь 2017 года российский аналитик якобы пять раз сообщил неверные сведения ФБР, уточняя информацию об источниках переданной им информации.

