Собиравшего «досье» на Трампа россиянина заподозрили в сокрытии связей

Арестованного российского аналитика Игоря Данченко, собиравшего компромат на экс-президента США Дональда Трампа, заподозрили в сокрытии связей с американским политиком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обвинительное заключение спецпрокурора Джона Дарема.

В документе отмечается, что сбором заведомо ложных утверждений о связах бывшего американского лидера с Москвой занимались компании в США и Великобритании. В частности, над сбором информации работал экс-сотрудник британских спецслужб Кристофер Стил и его компания в Лондоне.

По мнению следователей, именно Данченко был важным источником для Стила в данном вопросе: он помогал составлять досье, а представленные им версии «легли в основу обвинений» против Трампа. Кроме того, российский аналитик якобы передавал сведения некоему лицу, занимавшему руководящие посты в структурах Демократической партии. Имя этого человека не называется. Данченко обвиняется в даче ложных показаний ФБР: по данным следствия, россиянин «ложно заявлял, что никогда не контактировал с конкретным человеком в США, который в течение долгого времени участвовал в политике Демократической партии» по вопросам «досье» на Трампа.

Российского аналитика, проживающего в американском штате Вирджиния, арестовали 4 ноября. Согласно данным Минюста США, в период с июня по ноябрь 2017 года российский аналитик якобы пять раз сообщил неверные сведения ФБР, уточняя информацию об источниках переданной им информации.