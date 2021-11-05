Собиравшего «досье» на Трампа россиянина освободили под залог

Суд в США освободил российского аналитика Игоря Данченко под залог в 100 тысяч долларов

Федеральный суд Александрии, штат Вирджиния, освободил из-под стражи российского аналитика Игоря Данченко, обвиняемого в предоставлении ложной информации ФБР. Об этом сообщает Politico.

О данном решении объявила мировой судья Тереза Бьюкенен. Уточняется, что за освобождение россиянина был назначен залог в размере 100 тысяч долларов.

Ограничительные условия

Изначально прокуроры предложили обязать Данченко носить электронный браслет, отслеживающий его местонахождение. Однако из-за отсутствия устройств в наличии судья была вынуждена отказаться от данного требования. В то же время россиянина обязали сдать паспорт в течение 24 часов.

Помимо этого Данченко предписали воздерживаться от каких-либо контактов с возможными свидетелями по делу о предполагаемых связях экс-президента США Дональда Трампа с Россией. Также ему запрещено покидать Вашингтон, сообщила корреспондент телеканала CBS Кэтрин Хэрридж в своем Twitter-аккаунте.

Обвинение в лжесвидетельстве

Как полагает следствие, Данченко помогал экс-сотруднику британских спецслужб Кристоферу Стилу составлять «досье» с заведомо ложными утверждениями о сговоре Трампа с Россией в ходе предвыборной кампании. Отмечается, что представленные им версии «легли в основу обвинений» против бывшего американского лидера. Кроме того, российский аналитик якобы передавал сведения некоему лицу, занимавшему руководящие посты в структурах Демократической партии. Имя этого человека не называется.

При этом, по данным Минюста США, в период с июня по ноябрь 2017 года российский аналитик якобы пять раз сообщил неверные сведения ФБР, уточняя информацию об источниках переданной им информации. Данченко обвиняется в даче ложных показаний ФБР: по данным следствия, россиянин «ложно заявлял, что никогда не контактировал с конкретным человеком в США, который в течение долгого времени участвовал в политике Демократической партии» по вопросам «досье» на Трампа.

Как отмечает газета, Данченко предъявлено обвинение по пяти пунктам.

до 5 лет тюрьмы грозит Данченко по каждому из пяти пунктов предъявленных обвинений

История дела

Расследование в отношении бывшего президента США началось вскоре после увольнения директора ФБР Джеймса Коми в мае 2017 года. Обвинение утверждало, что еще в 2016-м политик обратился к Кремлю с просьбой найти и обнародовать содержание электронной почты Хиллари Клинтон, которая была его оппонентом.

Другим поводом к расследованию стало «русское досье» на Трампа, составленное бывшим разведчиком Кристофером Стилом. В нем утверждалось, что Россия могла шантажировать избранного президента США. Речь идет о серии документов, опубликованных пять лет назад: в них были приведены доказательства, согласно которым Россия якобы вмешивалась в американские выборы 2016-го и «сделала ставку» на Трампа, а также помогла ему победить. Позднее Федеральный суд Вашингтона постановил, что связь президента с Кремлем также не доказана.