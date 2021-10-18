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Британский агент вновь попытался обвинить Трампа в работе на Россию

Экс-сотрудник спецслужб Великобритании Кристофер Стил: «русское досье» на Трампа правдиво
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Фото: Chris Kleponis / Globallookpress.com

Экс-сотрудник спецслужб Великобритании Кристофер Стил вновь попытался обвинить бывшего президента США Дональда Трампа в работе на Россию — Стил уже выступал с подобными обвинениями в 2016 году. Агент убежден, что компромат на политика правдив, и он действительно сотрудничал с Москвой. Комментарии Стила относительно «русского досье» на Трампа приведены в его интервью для ABC News.

Речь идет о серии документов, опубликованных пять лет назад: в них были приведены доказательства, согласно которым Россия якобы вмешивалась в американские выборы 2016-го и «сделала ставку» на Трампа, а также помогла ему победить. С подобными обвинениями выступил и спецпрокурор США Мюллер. Позднее Федеральный суд Вашингтона постановил, что связь президента с Кремлем также не доказана.

«Честно говоря, я думаю, они придают слишком много значения тому, что было известно Федеральному бюро расследований (ФБР) насчет кампании [2016 года]... Я не уверен, насколько хорошо ФБР знает о политике Москвы и о ее операциях [в других странах]», — заявил Стил, отвечая на вопрос о том, как он оценивает выводы Федерального суда.

Экс-агент Великобритании добавил, что нашел достаточно доказательств в пользу сотрудничества Трампа и России во время президентской кампании.

Расследование в отношении бывшего президента США началось вскоре после увольнения директора ФБР Джеймса Коми в мае 2017 года (такое решение принял сам Трамп). Обвинение утверждало, что еще в 2016-м политик обратился к Кремлю с просьбой найти и обнародовать содержание электронной почты Хиллари Клинтон, которая была его оппонентом. Еще одним поводом стало досье на Трампа, составленное бывшим разведчиком Кристофером Стилом. В нем утверждалось, что Россия могла шантажировать избранного президента США.

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