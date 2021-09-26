Трамп обвинил Хиллари Клинтон в распространение фейка о нем

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что итоги расследования спецпрокурора Джона Дарема подтвердили фальшивость обвинений о его тайных связях с Россией, сообщает ТАСС.

На выступлении перед своими сторонниками в Перри Трамп обвинил Хиллари Клинтон в распространение фейка о его связях с Россией. По словам экс-президента США, она вместе с демократами придумала эту историю

«Представьте, каково Биллу Клинтону, в каком страхе он живет — ведь каким злобным умом надо обладать, что выдумать историю с российским обманом», — подчеркнул он.

Трамп добавил, что сейчас демократы пытаются повторить тот же трюк и придумать историю о шестом января 2021 года, когда его сторонники ворвались в здание Конгресса, чтобы помешать утверждению выборов президента.

Ранее власти США предъявили обвинения двум гражданам страны, которые приняли в поддержку кампании Трампа деньги от россиянина. Историю о российском спонсоре обнаружило изданию Politico.

В 2016 году после победы Трампа на президентских выборах в США были обнародованы документы о его предполагаемых связях с Россией. Позже бывший сотрудник MI-6 Кристофер Стил собрал для ФБР второе «досье». Сообщалось, что его помогала составлять россиянка.

В апреле 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер представил доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. В документе утверждалось, что Москва якобы вмешивалась в американское голосование, но эти гипотезы не доказали.