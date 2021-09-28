Адвоката Клинтон обвинили во лжи о вмешательстве российского бизнесмена в выборы в США

В США завели дело на адвоката Майкла Сассмана, работавшего на Хиллари Клинтон, из-за лжи о вмешательстве российского бизнесмена Евгения Пригожина в американские президентские выборы 2016 года. Об этом сообщается на странице компании «Конкорд», принадлежащей предпринимателю, во «ВКонтакте».

Юриста обвинили в передаче ложных материалов агентам Федерального бюро расследований (ФБР) о влиянии российской стороны на ход и итоги выборов в США. В компании рассказали, что в деле появились интересные факты, касающиеся консалтинговой фирмы Fusion GPS и фальшивого досье на экс-президента США Дональда Трампа, созданного бывшим сотрудником разведки MI-6 Кристофером Стилом.

Отмечается, что указанный документ стал основой для расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы. При этом, как заявляет «Конкорд», новые данные доказывают незаконность предъявленных Пригожину обвинений и введенных санкций.

В сентябре 2020-го США ввели санкции против нескольких российских граждан и компаний, связанных с «Агентством интернет-исследований» — так называемой «фабрикой троллей», которую обвинили во вмешательстве в американские выборы 2016 года. Создание организации приписывают Пригожину.

В апреле 2019-го спецпрокурор США Мюллер опубликовал доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, на которых победил Дональд Трамп. В нем говорится, что Москва действительно вмешивалась в американский избирательный процесс, однако существовавшие подозрения о связи российской стороны и Трампа подтвердить не удалось. Позднее Федеральный суд Вашингтона постановил, что связь «фабрики троллей» с Кремлем также не доказана.