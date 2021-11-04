Арестованного в США российского аналитика освободят из-под стражи

Американский суд освободит российского аналитика Игоря Данченко из-под стражи с ограничительными условиями. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно решению суда, Данченко останется под стражей до тех пор, пока он не будет снабжен электронным браслетом слежения. Отмечается, что было назначено 100 тысяч долларов залога за освобождение россиянина.

В ходе слушаний также рассказали, что власти США не настаивают на аресте Данченко, и он был взят под стражу из-за утечки информации в прессу. Помимо этого, прокуратура заявила, что россиянину грозит до пяти лет тюрьмы по каждому из пяти пунктов предъявленных ему обвинений.

Ранее сообщалось, что российского аналитика, принимавшего участие в расследовании предполагаемых связей экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с Россией, арестовали в Штатах. Согласно заявлению Министерства юстиции США, ему были предъявлены обвинения в связи с дачей ложных показаний ФБР. В ведомстве рассказали, что в период с июня по ноябрь 2017 года россиянин якобы пять раз сообщил неверные сведения ФБР, уточняя информацию об источниках переданной им информации.