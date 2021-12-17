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Россиянин убил сына из-за квартиры

В Невинномысске отец подозревается в убийстве сына из-за недвижимости

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Жителя города Невинномысска (Ставропольский край) заподозрили в убийстве сына из-за наследства. Предполагается, что 56-летний мужчина и его 31-летний отпрыск не смогли мирно поделить недвижимое имущество. Об этом сообщается на сайте краевого управления Следственного комитета.

По версии следователей, ночью 4 декабря между отцом и сыном произошел конфликт из-за оформления в наследство квартиры в Невинномысске. В ходе ссоры подозреваемый нанес сыну один удар ножом в область живота. От полученного ранения молодой мужчина спустя некоторое время скончался.

Подозреваемого в убийстве заключили под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело. Уже проведен осмотр места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз.

Весной 2021-го в Вологде 50-летний мужчина зарезал своего 52-летнего приятеля после того, как тот попросил переписать на него квартиру. Просьба разозлила собственника, и он нанес своему знакомому смертельное ножевое ранение. О преступлении в полицию заявили соседи — подозреваемый сам пришел к ним и попросил вызвать скорую помощь.

Нина Ташевская
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